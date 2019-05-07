В пещерах Мексики найден череп пришельца - Древние инопланетяне с Нибиру уничтожили племена Майя

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ДНК-тест говорит о внеземном происхождении черепа, а на обнаруженных рядом артефактах иллюстрированы сцены битв двух рас. Уфологи объяснили наличие инопланетных останков в Мексике.

Во время раскопок в пещерах Мексики найден череп пришельца. На территории Гвадалахарских пещер помимо черепа были обнаружены высеченные на камнях рисунки и древние фрески с иллюстрациями битв, проходивших между племенами Майя и пришельцами. Археолог Хавьер Лопес считает, что найденная ими пещера является древним храмом, в котором последние жители Майя хотели сохранить данные об их истреблении пришельцами.

Изучив рисунки, уфологи пришли к выводу, что древние инопланетяне с Нибиру уничтожили племена Майя. Первоначально на фресках явно угадывается культ поклонения пришельцам, изображенным в традиционных одеждах племён. В силу этого говорит и высокое развитие племен Майя для того времени. Однако на более молодых рисунках показана битва, во время которой ануннаки атаковали с воздуха и земли. Что вызвало вражду двух мирно существовавших рас не ясно, но преимущество было на стороне гуманоидов. Используя современные технологии, пришельцы привели к геноциду целой цивилизации.

ДНК-тест черепа показал, что на Земле нет маркеров сходных с его строением. Внешне череп отличим от всех существующих на Земле видов и больше людского почти вдвое. Вероятнее всего убить представителя Нибиру было не так просто, раз его череп стал центральной фигурой в найденном храме.

Конспирологи считают, что Гвадалахара, основанная испанскими конкистадорами построена на большом поле битвы и испанцы выбрали место не случайно. На обломках цивилизации испанцы вывозили оставшиеся останки технологий пришельцев.