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Учёные доказали, что ранее Красная планета была покрыта реками, морями и океанами, пока не превратилась в безжизненную пустошь. Подобный исход может ожидать землян, если космические «жнецы» доберутся до Солнечной системы.

Недавно учёные NASA провели масштабное исследование, показавшее, что на Марсе как минимум раз в год случается сильнейший пылевой шторм, способный поднять частицы суши и даже воды на высоту от 20 до 80 километров. Однако, масштабы подобных бурь обычно покрывают лишь часть планеты, поэтому для её полного «иссушения» понадобились бы более внушительные силы природы. Уфологи полагают, что марсианские штормы являются лишь отголосками того, что случилось с Марсом, когда пришельцы из глубин космоса засекли живые организмы на некогда девственной планете. По заверениям исследователей, космические «жнецы» являются расой продвинутых инопланетян, предотвращающих зарождение жизни в различных уголках Вселенной. Тем самым «чистильщики» препятствуют образованию межгалактических войн, которые неизменно угрожали бы космосу в случае столкновений двух инопланетных цивилизаций. Ряд опытных уфологов со всей серьёзностью полагает, что Марс был уничтожен именно благодаря климатическому оружию «жнецов», превративших его в безжизненную пустыню, а Земля следующая в списке планет на уничтожение в Солнечной системе.

Таким образом, все попытки людей связаться с разумными обитателями далёких галактик могут обернуться далеко не на пользу человечества, если «жнецы» засекут сигналы землян и направят свои корабли к Голубой планете. Инопланетное оружие, вызывающее перепад давлений в атмосфере и последующее образование масштабных штормов, способно раз и навсегда изменить облик Земли, лишив её воды, без которой ни один живой организм не сможет остаться в живых. Учитывая то, с какой стремительностью природные катаклизмы возникают на поверхности Голубой планеты в последние несколько месяцев, логично предположить, что космические «чистильщики» уже могли активировать устройство судного дня, из-за чего Земля и начала страдать от нескончаемых стихийных бедствий.