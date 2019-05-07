Людей ждёт скотобойня: Земля является одной из миллиардов «ферм» продвинутых пришельцев

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Недавние исследования учёных приоткрыли завесу тайны над происхождением человечества. Вскоре все достижения людей, как и сами они, попадут в руки хладнокровных и голодных «праотцов», считают уфологи.

Большинство мировых экспертов с замиранием сердца следят за работой японского зонда «Хаябуса», который на громадном расстоянии от Земли работает с образцами астероида Рюгу. Учёные уверены, что порода, взятая с космического тела, позволит им раз и навсегда разобраться в устройстве Вселенной, а также даст ответ на вопрос, как появилась жизнь на Голубой планете. Недавно зонд передал на Землю данные о первых образцах, собранных им на Рюгу, что сразу же произвело фурор в научном мире. Как выяснилось, на астероиде содержатся образцы воды, во многом схожие с таковой в водах Мирового океана. Узнав об этом, уфологи сразу же пришли к выводу, что Земля является одной из миллиардов своеобразных «ферм» продвинутых пришельцев, использующих их для добычи ресурсов и поиска новых технологий. Учёные уже не раз заявляли, что путешествие на скорости света позволит не только переноситься на колоссальные расстояния, но и «обманывать» время, которое будет замедляться для всех остальных живых существ. Посему уфологи полагают, что сверхразвитые гуманоиды из глубин космоса разбрасывают астероиды с образцами воды и живучих микроорганизмов в различные области Вселенной, а потом путешествуют в поисках планет, где жизнь подверглась эволюционным изменениям.