Нибиру получит Землю без войны — Пришельцы высадились на Луне в ожидании апокалиптического астероида

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Христианский священник из США заявил, что к Земле приближается огромный астероид, который уничтожит её. По его словам это событие подробно описано в Библии.

Признаки приближающегося апокалипсиса, по мнению священника из США Пола Бегли, видны повсюду. Он уверен, что частые полёты астероидов и комет есть прямым доказательством этому.

Бегли говорит, что учёные сегодня видят больше астероидов, мчащихся мимо Земли, чем когда-либо, а пролетающие кометы заметны чуть ли не каждый день. Всё эти события описаны в Библии и, по его мнению, наша планета будут полностью истреблены огромным астероидом, приближающимся к Земле.

Хотя NASA уверяет, что нет никаких признаков приближения астероида. В агентстве считают, что только раз в несколько миллионов лет появляется объект, достаточно большой, чтобы угрожать цивилизации Земли. Вероятнее всего они делают это, чтобы не наводить панику на людей.

Но священник Бегли убеждён, что частые полеты астероидов и комет это доказательство библейских утверждений о Конце света, ведь они подробно описаны там, не названа лишь дата.

Уфологи полностью разделяют его мнение. Тем более на днях им удалось обнаружить на Луне гигантский корабль с Нибиру. Пришельцы высадились там в ожидании апокалиптического астероида. Точная причина их визита и дальнейшие действия не понятны.

Охотники за пришельцами разделились во мнении на 2 группы. Первые считают, что инопланетные гости прилетели посмотреть на космическое шоу, которое состоится во время столкновения Земли и астероида. После этого они вернутся на свою планету.

Большинство же считает, что пришельцы начинают слетаться поближе к Земле, ведь в дальнейшем она станет их домом. После уничтожения землян уже никто не помешает им жить здесь и их коварный план сработает.

Ясно одно, пришельцы высадились на Луне в ожидании апокалиптического астероида. В любом случае этот знак не к добру, оба варианта не сулят землянам ничего хорошего. И в скором времени огромный астероид не оставит живого места на их планете, а Нибиру получит Землю без войны. По крайней мере так считает священник Бегли и уфологи.