Четвёртый Рейх придёт из космоса на 9 мая: День Победы начнётся со вторжения новой расы пришельцев Гитлера

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В 1944 году Гитлер создал отряд мутантов, способных вести «космическую войну». Диктатор не успел использовать инопланетян-мутантов в боях с Красной Армией. Но атака может начаться уже скоро, во время символических парадов Победы. Полёты первых НЛО уже замечены в небе над Польшей.

Пока в середине 20 века весь мир содрогался от ужасов Второй мировой войны, специальный секретный отряд Третьего Рейха занимался исследованием тайных наук, оккультизмом и поиском артефактов. К такому выводу пришли уфологи, изучив сведения очевидцев и исторические факты. Весь этот проект назывался «Ананербе». Ещё тогда существовали конспирологи, которые считали, что немцы выращивают в тайных лабораториях представителей новой расы – сверхлюдей.

Современные конспирологи также придерживаются теории о страшных экспериментах Третьего Рейха. Многие уверены, что к концу 1944 года в Германии был отряд мутантов, способных вести войну не только на Земле, но и в космосе. Если учесть тот факт, что лучшие инженеры Гитлера занимались строительством летающих тарелок для освоения Вселенной, то можно предположить существование некого «звёздного десанта». Уфологи считают, что Третий Рейх просто не успел использовать пришельцев в боях с Красной Армией. Считается, что армию мутантов отправили в космос, чтобы совершить решающий удар на СССР и союзников в самый нужный момент. Однако, сделать этого так и не удалось, ведь война закончилась намного раньше, чем считалось. Существа якобы попросту застряли в космосе, но уже готовы совершить набег во время символичных парадов Победы.

Вчера над Польшей уже появился странный объект, напоминающий очень крупный космический корабль. Некоторые европейские конспирологи предположили, что на его борту находятся те самые создания Третьего Рейха. По их мнению, День Победы вполне вероятно начнётся с инопланетного вторжения. Дата 9 мая имеет огромный символизм для реваншистских настроений гитлеровской звёздной армии. Кроме того, человечество больше подвержено опасности во время массовых мероприятий, и в данном случае ими являются парады Победы.

Поклонники теории заговора, которые придерживаются мнения, что не все нацистские лидеры понесли наказание на Нюрнбергском процессе, склоняются к следующей версии: уже не Третий, а Четвёртый Рейх развяжет мировую войну на Земле. Только на этот раз, армия захватчиков придёт из космоса. Возможно, что они попытаются повторить план «Барбаросса», провалившийся во время Второй мировой. Пока на Красной площади будет проходить парад, уфологи рекомендуют не забывать о вероятной угрозе.