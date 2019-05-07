Халк ломать! Зелёные «стероидные» пришельцы-переростки разгромили коровник российской пенсионерки и украли самогон

Сегодня, 07:30

Домашнее хозяйство пенсионерки из с. Острогорка Ставропольского края оказалось завалено разорванными трупами животных и остатками строений. Пенсионерка рассказала, погром устроили странные существа, которых она разглядела в утреннем полумраке.

В малонаселённом российском посёлке произошёл «катаклизм», если судить по местным меркам. Хозяйка Зоя Павловна Гребенчук всего за одну ночь лишилась большей части своего надела, в который входили коровник, свинарник и самогонный погреб.

По словам пенсионерки, около 3 часов ночи на участке начался «жутецкий гомон», который продолжился треском и бешеным рёвом домашней скотины. Перепуганная насмерть пенсионерка, которая только в прошлом году схоронила мужа, решила не выходить наружу и не зажигать светильник, в то время как безлунная ночь не позволяла разглядеть подробности.

Через пару часов, в тусклых предрассветных сумерках, удалось оценить результаты незванной «пьянки» - на месте вчерашнего коровника лежали груды обломков, а по грядкам были разбросаны разорванные трупы скотины.

Поначалу пенсионерка решила, что стала жертвой «массового нашествия медведей-подранков» из ближайшего леса, тем более что случаи «угона» скотины волками или другим зверьём в её селе – не редкость. Но после разглядела то, чего не ожидала.

В углу участка копошились на месте самогонного погребка грузные зелёные создания под 2 метра ростом. Всего в течение получаса «душегубы» угомонились, а вскоре утащились в лес, оставив пенсионерке «пепелище» на месте её участка.

Местный участковый и соседи пенсионерке не поверили, но новость прокомментировал приглашённый в редакцию эксперт из ДАУ – Дальневосточной академии уфологии.

«Зелёные пришельцы – не новость. Нам известно о подобных существах, которых часто принимают за йети или медведей, на самом деле это обыкновенные мутанты внеземного происхождения, выброшенные на планету как «отработанный» материал неудачных экспериментов»

По словам уфолога, «стероидные пришельцы-переростки» оказались в не лучшей ситуации, чем жители села – они вынуждены жить в лесах и искать пропитание. В голодную годину они появляются в сёлах и под покровом ночи живятся чем могут – скотом, собаками, иногда сельчанами. Самогон они любят, потому огромная рытвина на месте погребка неудивительна.

«Халк ломать!» - так можно охарактеризовать ситуацию, вспоминая недавнюю кинопремьеру «Мстители».