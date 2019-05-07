Началась глобальная война: Пришельцы с Нибиру массово сбивают самолёты по всей Земле

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Обломки самолёта в Мексике и самолёт из Симферополя, подавший сигнал бедствия, на фоне вчерашнего пожара в Шереметьево, позволили уфологам вывести общую картину действительности – началась массовая атака Нибиру на гражданские суда.

Ситуация происходит на фоне недавних сообщений о выходе из строя спутников ГЛОНАСС и нападений пришельцев на МКС. Тщательно сопоставив все факты, уфологи пришли к выводу – началась глобальная война, которую землянам никто не объявлял.

Ранее все атаки пришельцы проводили в космическом пространстве, либо вели партизанские действия на Земле. Уфологи считали, что такая тактика инопланетян связана с опасением быстрой расправы: оружие человечество высокоэффективно даже на космическом уровне. При прямом контакте вторженцы вместе со своим носителем, Нибиру, будут испепелены ядерным и лучевым оружием, не говоря уже об ударах ультразвуком.

К сожалению последние события говорят о том, что Планета Х больше не собирается «играть» по старым правилам. «Началась глобальная война», - сообщают эксперты. В одни сутки три самолета подверглись нападению инопланетных захватчиков. Пришельцы начали массово сбивать воздушную технику Земли.

Сначала SSJ-100 в Шереметьево после удара «молнии» был вынужден совершить аварийную посадку. 41 человек погиб в огне. Несколько позже авиалайнер, двигавшийся по маршруту Симферополь-Москва подал аварийный сигнал о потере связи (примечательно, что самолет принадлежит также компании «Аэрофлот»).

А также источники сообщили о крушении частного самолета в Мексике, этот самолет даже не успел подать аварийный сигнал: он пропал со спутников, и группа спасателей и военнослужащих нашла уже его обломки в горах мексиканского штата Коауила. По официальным данным на борту находился 21 человек.

Эксперты также считают, что крушения военных самолетов на так называемых «учениях» – это неудачные попытки вооруженных сил Земли вести войну с инопланетянами в воздухе.

Всемирная паника начинает охватывать планету: ведь такого раньше никогда не было. В причастности инопланетян нет никакого сомнения. Гражданские суда исчезают с радаров, не успев подать аварийный сигнал, а черные ящики находятся настолько в ужасном состоянии, что оперативно снять с них данные не представляется возможным.

Уфологи озадачены бездействием властей. Если не дать отпор пришельцам сейчас, то скоро они нанесут быстрый и смертоносный удар, который отразить уже будет невозможно.