Рай на Земле нашли в Ираке? Пришельцы с Нибиру создали Эдем и вывели первых людей в «зоопарке»

Сегодня, 20:13

Шумерские боги ануннаки сделали первые поселения людей, считает Антон Паркс. Древнее шумерское государство было колонией и «зоопарком» пришельцев. Ануннаки хотели колонизировать Землю, а некоторые исследователи утверждают, мол боги до сих пор находятся среди людей.

Множество теорий относительно существования рая были выдвинуты учёными. Некоторые уверены, что он действительно существовал, и намеренно инициировали поиски, другие же были настроены скептически. Но сторонники Эдема на Земле убеждены, что усилия были потрачены не зря, поскольку он найден. Учёный отметил, что рай на Земле нашли в Ираке. По его словам, сад Эдем располагался там, где возникли четыре реки: Евфрат, Тигр, а также два других водоёма, которые поднимались на восток в Турцию. Эти реки все берут своё начало именно в данной местности.

Однако известно, что ранее там располагалось шумерское государство, именно оно приковывает основное внимание. Однако эксперт Антон Паркс отмечает, что сейчас существует множество клинописи, которая ещё не расшифрована, а в той части, где информация доступна, указана шумерская версия создания рая, а не привычная теологическая. В преданиях сказано, что в древности на Землю прибыли шумерские боги - ануннаки. Согласно записям, они якобы обитают на мифической планете Нибиру. Именно пришельцы якобы создали Эдем и вывели первых людей в «зоопарке».

Интересно, многие уфологи поддерживают данную теорию. По их словам, шумерские боги – это не кто иной, как настоящие инопланетяне, которые занесли жизнь на Землю, и сделали они это именно в месте, которое сейчас люди называют раем. Многие уверены, что инопланетяне прибыли с Плеяд – рассеянных звёздных скоплений. Паркс полагает, что эти шумерские боги надеются сделать Землю своим домом, именно с этой целью они и прибыли в далёком прошлом на планету, начав фактически управлять ею и создавать «зоопарки» из людей. Специалист Грэг Брэдон утверждает, что шумерские боги хотели колонизировать Землю. Он уверен, предания ясно говорят, что ануннаки с Нибиру уже давно находятся среди людей, намереваясь использовать человечество в своих целях.

Официальная наука, тем не менее, не поддерживает теорию о причастности внеземной цивилизации к образованию жизни на Земле. Но многие представители научных кругов серьёзно интересуются Эдемом и проводят раскопки в соответствующей местности, чтобы найти ответы на волнующие вопросы.