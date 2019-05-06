Земля следующая? Марс уничтожили искусственные штормы Нибиру

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Пылевые бури, уничтожившие марсоход Opportunity, ранее могли вызвать смерть красной планеты. По мнению конспирологов, такие бури были искусственно созданы с целью уничтожения жизни.

В мае 2018 года вокруг марсохода Opportunity, исследовавшего поверхность Марса, началась пылевая буря. Пыль блокировала солнечные лучи и не давая роботу заряжать свои батареи в течении нескольких недель. Марсоход так и не удалось запустить и в феврале 2019 года агентство NASA объявило марсоход «мёртвым». Шторм уничтоживший марсоход также покрыл поверхность Марса огромным слоем пыли.

Такой силы бури не редкость для красной планеты. Космические аппараты фиксировали их в 1971, 1977, 1982, 1994 и 2007 годах. По мнению учёных именно эти штормы повлияли на уничтожение красной планеты. Миллиарды лет назад Марс имел атмосферу и на планете была вода, следы которой нашли в поверхности. Ситуация изменилась примерно 4 млрд лет назад. Исчезла атмосфера планеты и пылевые бури уничтожили все. Поднимая воду высоко вверх, они способствовали ее скорейшему распылению под действием солнечных лучей. На планете часто проходят «пылевые дьяволы» - смерчи, состоящие из сухого, теплового воздуха. Такие смерчи будут иметь высокую опасность при колонизации Марса.

По мнению уфологов, Марс уничтожили искусственные штормы Нибиру. Ануннаки при помощи своих передовых технологий создали искусственные штормы, которые привели к гибели красной планеты. Свидетельств тому масса. Уфологи доказали множественные факторы присутствия воинственной расы с Планеты Х на Марсе и утверждают, что Марс был очередной уничтоженной планетой. Ранее специалисты уже фиксировали загадочные землетрясения на Марсе, которые могли быть вызваны работой техники оставленной ануннаками для создания климатических изменений.