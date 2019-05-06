Космонавтов намеренно недокармливают: Учёные доказали бесполезность диеты, разработанной NASA

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Такое питание может стать источником многих болезней. Предполагается, что NASA не желает тратиться на здоровые продукты.

Красноярские учёные доказали бесполезность диеты, разработанной NASA. Они уверены в том, что такое питание имеет множество минусов, о которых просто не говорят. К ним стоит отнести то, что количество некоторых элементов значительно превышает норму, и это может отрицательно сказаться на здоровье.

Например, избыток железа может спровоцировать рак кишечника, печени, легких, а также развить предрасположенность к заболеваниям Паркинсона и Альцгеймера. Также нередки случаи возникновения ревматоидного артрита.

Текущий уровень развития космических технологий не позволяет без вреда для космонавта следовать этой разработке. Источниками пищи являются продукты, произведенные на борту космического корабля.

Группа красноярских учёных изучает, сколько и каких продуктов необходимо взять в космос для создания замкнутой системы жизнеобеспечения. Когда исследователи проверяли все варианты составленного NASA «меню», то везде были обнаружены нарушения.

Также стоит сказать о предположениях: NASA может использовать здоровое питание как предлог, но на самом деле экономит на своих сотрудниках - космонавтов намеренно недокармливают. Ведь правильное питание требует немалых затрат от агентства, а данный способ является решением проблемы.