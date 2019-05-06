Волны раскаленной плазмы: Очевидец заснял «вспышки предсмертной агонии» Солнца

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Три кольца вокруг Солнца, заснятые в Канаде над Великими озерами свидетельствуют о скором затухании звезды.

Незавидная участь ожидает, казалось бы, «вечное» светило. Аномальное явление, представляющее собой три кольца вокруг заходящего Солнца, оценили, как догорание газа. Это первый признак затухания звезды, его «топливо» заканчивается, а вместе с ним заканчивается и жизнь в Солнечной системе. Звезда бьется в «предсмертной агонии» выпуская огромные волны раскаленной плазмы. Специалисты сообщают, что человечеству не удастся увидеть превращение Солнца в черную дыру, финальную стадию жизненного цикла звезды, так как плазма достигнет Земли раньше и полностью сожжет нашу планету.

Уфологи считают несколько иначе: круги вокруг Солнца – результат деятельности инопланетян, а «топлива» хватит еще на многие миллионы лет. Специалисты делятся на два фронта, обсуждая таинственное проявление энергетических потоков.

Первые считают, что пришельцы особым образом воздействуют на Солнце, в результате оно начинает волнообразно выделять огромное количество энергии. Эта энергия может смертельно, а главное незаметно, воздействовать на все живые организмы планеты. Подобно волнам микроволновой печи звезда Солнечной системы будет облучать радиацией флору и фауну, в конце концов высуша все на нашей планете, медленно и бесповоротно.

Другая половина ученых считает, что заснятые волны энергии – своеобразный таймер. В этой гипотезе Планета Х также воздействовала на Солнце, но уже для его детонации. Огромная мощь взрывной волны буквально сотрет планеты с лица галактики. Маленькая вспышка на рукаве Млечного Пути ознаменует победу планеты-убийцы. То, что наблюдается с Земли – «предсмертная агония» и последнее предупреждение центра Солнечной системы.

Каким бы ни были мнения специалистов, они сходятся в одном: Солнце, источник жизни, рано или поздно станет точкой в эволюции видов. Огромной яркой точкой.