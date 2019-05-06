Супероружие России: С-500 будет сбивать НЛО в космосе – эксперт

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Военный эксперт Константин Сивков рассказал, что новый комплекс С-500 способен буквально «бить и уничтожать цели в космосе». Российские уфологи из ДАУ увидели в этом смысл создания «Прометея» как средства против пришельцев.

Новейший российский ЗРК С-500 Прометей наводит на геополитических партнёров ужас, ещё не «сойдя со стапелей». Перспективный комплекс противовоздушной обороны, находясь ещё на стадии отладки и тестирования, успел обрасти множеством мифов и легенд.

Впрочем, что касается его «космических» возможностей – тут всё в порядке истины. Способность российских ракет (в т.ч. и сверхзвуковых «Авангардов») бить по орбите Земли – официально подтверждена, об этом зимой говорили в Минобороны.

Речь тогда шла о возможности российских ПВО сбивать астероиды – эксперт Минобороны сказал, что в теории это возможно, но помехой является скорость – космический объект скоростью 10-20 километров в секунду очень сложно «поймать».

Однако же, российские эксперты-космологи уверены, для новейшего оружия РФ возможность сбивать астероиды и прочие космические объекты – не фантастика, а реальность:

«Возможность отразить удар технологически более продвинутой армии – это ориентир, на который равняются все современные разработчики. Идея о сбивании кораблей пришельцев не нова, современные технологии позволяют это делать. Вопреки сложившемуся мнению, пришельцы давно тайно присутствуют на планете, ряд из них имеет не самые мирные цели», - делится с нами эксперт из ДАУ (Дальневосточной академии уфологии).

Согласно словам уфологов, российское «супероружие», которого боятся во всём мире, является фактором сдерживания. Каких-то 100 лет назад планету можно было захватывать как угодно – тогдашние технологии не позволили бы оказать хоть какого-либо сопротивления захватчикам.

Но, на удачу или нет, пришельцы (согласно данных ЦРУ) массово объявились на нашей планете в 70-80х годах прошлого века, когда военные технологии уже позволяли сбивать корабли если не в космосе, то в Земном небе – точно.

По мнению российских экспертов-космологов, российское оружие, способное сбивать НЛО в открытом космосе – на данный момент единственный фактор, не позволяющий пришельцам вести открытые боевые действия против землян.