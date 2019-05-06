Нибиру нанесла удар: Пришельцы пытались ликвидировать главу Североморска - уфолог

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В Московском Шереметьево сгорел авиалайнер «Аэрофлота» Superjet. По официальным данным, на борту находился глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков. По данным российских экспертов, инцидент с воспламенение самолёта был попыткой «убрать» главу серьёзной военной территории.

Подозрительная катастрофа авиалайнера в Шереметьево привлекла внимание специалистов. Известно, что Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва-Мурманск, подал сигнал бедствия сразу после вылета и пошёл на аварийную посадку.

При ударе о посадочную полосу подломились стойки шасси и самолёт упал носом, загоревшись. Точное число жертв не установлено, по предварительным данным, их может быть больше 40. Пока известно, что из 78 человек, находившихся на борту, выжили 37.

Российские эксперты-уфологи, тщательно сопоставив все имеющиеся данные, сделали неожиданный вывод. К катастрофе напрямую причастны пришельцы с Нибиру, которые, как известно, не первую неделю ведут диверсионную войну против нашей страны:

«Самолёт «внезапно» загорелся - без подробностей – не находите это странным? Версии приводятся разные, одна другой фееричней, я назову ровно одну: попытка устранить главу закрытого административно-территориального образования, где располагается крупная военно-морская база – Североморск», - комментирует событие председатель Дальневосточной академии уфологии (ДАУ).

По мнению уфологов, самолёт загорелся под действием лучевого оружия, которое активно используется пришельцами (например, при возгораниях недавних «пожаров» в Забайкалье, когда горели 12 населённых пунктов).

Устранение главы ЗАТО – прямой путь обезглавить крупное военное образование, куда входят корабли и подлодки. Североморск с окрестностями является базой приписки части Северного флота РФ – крупнейшего в стране. Флот включает военные корабли и подводные лодки, часть из которых – стратегические, способны нести ядерное вооружение.

Вопреки дерзкой диверсионной акции, Владимир Евменьков не пострадал в катастрофе, т.к. находился в носовой части самолёта. Однако, по мнению экспертов, подобный ход может выйти боком для гостей из других вселенных.

Если причастность пришельцев будет установлена официально (о чём службы будут молчать ради недопущения паники), это может быть расценено как объявление войны – с принятием соответствующих мер и применения эффективного сверхзвукового оружия, которое способно сбивать инопланетные корабли.

Ранее также сообщалось об атаках на МКС и попытках подорвать деятельность ГЛОНАСС посредством вывода ряда спутников из строя – для подрыва систем связи и слежения землян. Эти акции пришельцев, несмотря на некоторые «успехи», также не увенчались однозначным успехам – возможно, благодаря оперативному вмешательству российских спецслужб.