Перезагрузка матрицы: На Земле могут «стереть» человечество – конспиролог

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Наконец нашли доказательства, что планета находится в цифровом пространстве. Человечество может не пережить следующий сбой виртуального мира.

Жителю штата Калифорния удалось запечатлеть необычное хаотичное передвижение созвездий на телефон. Видеоматериал со странным явлением очевидец отправил в Интернет. Пользователи социальных сетей начали массовое обсуждение космической ситуации.

Американский конспиролог Алекс Джон заявил, что произошедшее доказывает теорию цифровой реальности. Однако ученый не смог ответить, почему нам таки удалось увидить действие потусторонней части виртуального мира.

Сторонники теория заговора рассказали о трёх возможных причинах случившегося.

Основная версия гласит, что случилась перезагрузка матрицы. На Земле «обновили» старую программу. «Создатели» решили усовершенствовать Солнечную систему.

Вторая теория предполагает исправление фатальных ошибок в цифровой реальности. Возможно, при запуске новой «программы» оборвались компьютерные связи, из-за чего произошёл сбой.

Самое страшное предположение говорит о том, что человечестве могут «стереть» с памяти Галактики: произойдёт удаление пространства-времени.

Возможно, Земля слишком заразила вирусами код космической программы, что разумным существам проще уничтожить неудачный проект и создать что-то совершенное с нуля.