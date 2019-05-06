Инопланетяне нагревают Землю? Пришельцы используют сценарий Марса для уничтожения планеты

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Огромная пылевая буря Марса на самом деле является результатом действий пришельцев. С её помощью инопланетяне высушили его, а теперь собираются применить свою технологию, чтобы уничтожить Землю, о чём массово стали говорить уфологи.

Знаменитая марсианская пылевая буря уже давно беспокоит специалистов. Было время, когда астрономы опасались, что она перекинется на Землю из-за близкого расстояния. Теперь учёные выдвинули новую теорию, согласно которой Марс потерял всю свою воду как раз из-за пылевой бури. Дело в том, что огромный ураганный вихрь поднимал влагу наверх, где она с огромной скоростью испарялась. Именно таким образом произошла гибель планеты, по словам астрономов, и Марс стал безжизненным.

Интересно, что уфологи согласны с данной теорией, но они полагают, что пылевая буря, которая буквально высушила планету – это результат губительной деятельности пришельцев. Причём эксперты уверены, что у них на очереди следующая цель – Земля. Не секрет, что температуры на нашей планете становятся выше с каждым годом. По словам уфологов, в этом виноваты внеземные цивилизации. Регулярные прибытия НЛО происходят с целью нагревания Земли. Специалисты убеждены, пришельцы используют для уничтожения планеты сценарий Марса.

Инопланетяне прилетают, строят секретные базы, с их помощью нагревают Землю, чтобы сделать безжизненной ещё одно космическое тело Солнечной системы, считают уфологи. На снимке видно, как за годы продолжает изменяться атмосфера вокруг Марса. Точно такое же ждёт и Землю, полагают уфологи.

По словам NASA, пылевые бури на Марсе – довольно частое явление, они были зафиксированы в 1971, 1977 (дважды), 1982, 1994, 2001 и 2007 годах. В древнем прошлом, ещё до начала губительных процессов, глубокий океан, вероятно, покрывал примерно 20% поверхности планеты. Официальная наука скептически смотрит на связь с инопланетянами. Однако опасность начала подобных процессов на Земле не исключает, поскольку Красная планета не раз демонстрировала сходство с ней.