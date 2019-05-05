Мать драконов всё остановит: Яйца огнедышащих могли остаться на Земле после взрыва Планеты Драконов

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2000 лет назад в Китае задокументировали взрыв планеты, о чём свидетельствуют результаты исследования учёных из Геттингенского университета. Уфологи же считают, что яйца драконов несут угрозу всему человечеству.

Астрономы из Гёттингенского университета им. Георга-Августа (Гёттинген, Германия) нашли следы неизвестной ранее звезды в скоплении Мессе 22 (созвездие Стрельца). Исследователи утверждают, что в древних китайских трактатах, датируемых возрастом более 2000 лет задокументирован случай смерти планеты в звездном небе.

Древние китайцы называли эту звезду Планетой Драконов и считали, что основатели Поднебесной прибыли с нее на Землю на драконах. На скалах озерного острова Цуньтинь имеются древние насечки с изображенными на них людьми похожими на космонавтов. Специалисты определили, что возраст рисунков составляет 45 000 лет. По верованиям китайцев, Небесный Дракон является прародителем первой династии божественных императоров. В старинных китайских записях есть упоминания о существах с крыльями, а китайская мифология построена на культе драконов. Китайцы верят в их магическую силу и считают, что однажды драконы пробудятся.

Записи о положении на звёздном небе Планеты Драконов свидетельствуют о высоком уровне развития древних жителей Китая. В записях указано, что смерть звезды наблюдали три дня и учёные объясняют это тем, что, взрыв сверхновой сопровождается выделением и сгоранием водорода, который вспыхивает на короткое время и такое свечение можно наблюдать лишь пару суток.

Уфологи считают, что представители Планеты Драконов основали Китай и показали его первым поселенцам откуда они прибыли. По мнению теоретиков, мифы Китая о драконах правдивы и существа действительно населяли планету. Яйца огнедышащих могли остаться спрятанными на Земле, ведь после взрыва Планеты Драконов ее представители больше не давали о себе знать.

По мнению уфологов, основав современный Китай представители инопланетной расы оставили яйца существ и предупредили население, что однажды они вылупятся. Подтверждение существования Планеты Драконов может послужить катализатором для их скорого пробуждения. Остается только гадать сколь агрессивны будут эти существа и появится ли новая мать драконов, которая всё остановит и не допустит разрушения планеты.