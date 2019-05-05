Илон Маск с Нибиру? Взрыв капсулы корабля CrewDragon мог показать инопланетное происхождение миллиардера

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В SpaceX могут скрывать использование инопланетного топлива при огневых испытаниях нового двигателя.

2 мая 2019 года представители компании SpaceX сообщили о взрыве капсулы для пилотируемого корабля Crew Dragon разрабатываемого ими. По официальной версии, 20 апреля во время огневых испытаний нового двигателя Super Draco произошла некая внештатная ситуация, в ходе которой возник взрыв капсулы. Представители компании заявляют, что причины аварии выясняются.

Данная новость привлекла внимание конспирологов, которые давно наблюдают за проектами Илона Маска. По их мнению, взрыв капсулы корабля CrewDragon мог показать инопланетное происхождение миллиардера.

Специалисты по заговорам считают, что, авария при огневых испытаниях Super Draco могла произойти из-за использования внеземного топлива. Ранее компанией SpaceX было проведено более 600 тестов нового двигателя и никаких проблем замечено не было. Столь долгое молчание об уничтожении капсулы говорит о том, что компания затирала следы все это время.

Теоретики считают, что Илон Маск родом с Нибиру. По их мнению, миллиардер оставляет множество подсказок на этот счёт, а его гениальный ум явно превосходит человеческий. По официальной версии Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года. В то время астрономы фиксировали сильную метеоритную активность, за которой мог быть скрыт факт прибытия на Землю известного ныне основателя таких компаний как Paypal, Tesla и SpaceX. Отец Илона был пилотом, вероятнее всего потерпевшим крушение при посадке на Землю. Младший Маск воспользовавшись своим гениальным умом создал несколько фирм и назвал их в честь родной планеты и ее представителей на Земле. Так компания Tesla названа в честь гениального учёного Николы Теслы, которого также подозревают в неземном происхождении. А космическое детище миллиардера и вовсе полно отсылок. Название компании SpaceX отсылает к Планете Х, а создаваемые ею корабли называются Crew Dragon (пилотируемый дракон) по аналогии с драконами Нибиру.

Вероятнее всего Илон Маск является пришельцем, пытающимся вернуться домой. Авария при использовании инопланетного топлива явно сдвинула планы гения по возвращению в космос.