Апокалиптическая звезда зависла над Смоленском: Немезида вышла из чёрной дыры и угрожает Земле

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В небе над Смоленском заметили два Солнца, одним из которых является планета Немезида, представляющая огромную опасность для всего живого на Земле. По мнению некоторых учёных, каждые 26 миллионов лет из-за неё происходят массовые вымирания.

Известно, что многие сейчас говорят о том, что Земля вступила в очередное массовое вымирание. По словам некоторых экспертов, виной этому может являться планета Немезида. Она вращается вокруг Солнца на расстоянии 50—100 тысяч астрономических единиц за пределами облака Оорта. Чем именно является апокалиптическая звезда, неизвестно. По словам Ричарда Мюллера, это красный карлик, именно поэтому её настолько сложно обнаружить.

Однако профессор Луизианы Джон Матезе считает, что Немезида – это полноценная планета. Более того, по его уверениям, она является блуждающей. Джон Бочански из университета Пенсильвании в своём исследовании отмечал, что около 18 космических объектов могут приблизиться к Солнцу в течение следующего миллиарда лет. Одним из них является Немезида.

Специалисты полагают, что она вышла из чёрной дыры, которая расположена возле Солнца, и теперь располагается около самой яркой звезды Солнечной системы. Доказательством этого являются снимки, сделанные очевидцами. На них можно заметить два Солнца. Некоторые специалисты предполагают, что Немезида серьёзно угрожает Земле своим появлением. Известна теория о том, что некоторые чёрные дыры могут быть порталами в другие измерения, или каким-то образом являются связанными с другими чёрными дырами. Ещё ни разу человечеству не удавалось проникнуть за пределы горизонта событий, поэтому точно сказать, куда ведёт, и ведёт ли куда-то чёрная дыра, пока нельзя.

Официальная наука крайне скептически относится к тому, что обнаруженные в космосе являются опасностью для Земли. Кроме того, по словам Корина Бэйлер-Джонса, периодичность массового вымирания, на которое влияет Немезида является только кажущейся, а на самом деле происходит довольно хаотично. Тем не менее, возможность существования таких объектов, как Немезида, полностью не отрицается.