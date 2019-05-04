Десант НЛО готовит свой Парад Победы – Сегодняшний метеоритный дождь прикроет вторжение

Сегодня, 20:50

Комета Галлея устроит звездопад, который будет видно от Уфы до Петербурга. Луна станет в один ряд с газовыми гигантами. Никто не заметит чужие корабли, пока не станет поздно.

Знаменитая комета из созвездия Водолея несется на северо-запад. Она не заденет Землю, но в атмосферу попадут тысячи осколков, а на Россию прольётся метеоритный дождь. Его будет видно сегодня и завтра ночью. Зрелище будет ярким и незабываемым, так как Луна не будет затмевать это грандиозное шоу.

Ученые подсчитали, что каждый час мимо Земли будет проноситься примерно 40 метеоров, при этом продолжительность пролета Геллеи составит 40 дней, начиная с 19 апреля, а пик придется на 4-6 мая. Уфологи отмечают, что лучшего времени для масштабного вторжения НЛО не придумаешь. Метеоры, попадая в атмосферу на скорости 66 км/с, будут выглядеть как белые светящиеся болиды с огненными хвостами. НЛО даже не придется маскироваться. Они выглядят так же.

Сегодняшний метеоритный дождь станет самым ярким событием в истории человечества, уверены конспирологи. Такое количество НЛО сможет противостоять всем армиям Земли, так что, вероятно, десант НЛО готовит свой Парад Победы. 9 мая по все стране будут грохотать танки, самолеты и салюты. Все россияне будут прикованы к экранам телевизоров и заняты на массовых гуляньях, поэтому пришельцы смогут занять любое место, и проникнут куда захотят. Выдворить их обратно вряд ли получится без боя. Скорее всего, свою планету они уже уничтожили.

Кстати, в США пришельцы вчера уже взорвали завод и почти весь мир слышал адский гул их маневров над Русской горой в Калифорнии.