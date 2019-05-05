Звуки Апокалипсиса прокатились по Земле – Чудовищный взрыв окрасил небо над Иллинойсом в кровавый цвет

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Вторжение НЛО началось. Адский рев слышали во всем мире, когда Русскую гору атаковали пришельцы, после чего, по неизвестным причинам, взорвался химзавод в Уокеган.

Тревожные аномалии планетарного масштаба трудно объяснить с научной точки зрения, особенно, когда несколько зловещих событий происходит одновременно. Именно это произошло вчера.

Вечером 3 мая, без всякой причины по Иллинойсу прокатились звуки Апокалипсиса, а потом задрожала земля и чудовищный взрыв окрасил небо над Иллинойсом в кровавый цвет. Там взорвался завод по производству силиконовых изделий. Пострадали люди, на самом производстве, в соседних зданиях вылетели стекла. Десятки пожарных расчетов и скорых отправились к месту аварии, однако эксперты так и не смогли определить причину взрыва.

Еще больше поражает то, что странный шум, источник которого так и не был обнаружен в Иллинойсе, был только началом. Позже жуткие звуки прокатились по всему миру. Их слышали даже в восточной Европе, свидетельствуют очевидцы их Словакии, Румынии и Венгрии. Сейсмологи предполагают, что звуки связаны с началом сейсмической активности в зоне Вранча. Европа замерла в ожидании землетрясений.

Уфологи винят во всем пришельцев. Взрыв на химзаводе и звуки Апокалипсиса появились после того, как над горой Шаста в Калифорнии, заметили маневры нескольких НЛО. Они кружили чуть ниже вершины и затем исчезли в тени склона.

Эксперты отмечают, что эту гору инопланетные туристы уже давно заняли и, судя по частоте появлений, там находится их убежище или секретные лаборатории. Всего две недели назад там были замечены силуэты драконов, после чего вулкан начал подавать признаки активности. Вероятно, пришельцы готовятся взорвать Землю и обустроить ее под себя, а звук является каким-то сигналом начала испытаний, жертвой которого стал химзавод, реактивы которого могли сдетонировать от звука.

Официальная наука не подтверждает подобные заявления, однако теория конца света появилась гораздо раньше академических знаний человечества.