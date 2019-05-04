Секретная база пришельцев? У горы Шаста зафиксирована мистическая активность

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Горный массив США привлекает пришельцев своей недоступностью для людей, поэтому, по всей видимости, они построили там секретную базу. Тем не менее, местные жители всё равно смогли заметить инопланетных гостей из-за их пугающих экспериментов.

Внимание специалистов неоднократно было приковано к горе Шаста. Она располагается в массиве Каскадных гор в штате Калифорния, США. Эксперты не раз замечали за объектом странную активность. По словам учёных, гора Шаста представляет собой стратовулкан – это тип вулкана, образованный из множества затвердевших слоёв лавы и вулканического пепла. Особенность состоит в том, что к вершине основной горы примыкают четыре вулканических конуса. С горой учёные связывают множественные аномальные явления, предполагая, что они вызваны необычным расположением и строением горы. Среди аномалий чаще всего называют облака странной формы, цвета и структуры.

Исследователи, которые поддерживают существование инопланетян, склоняются к тому, что в США найдена их секретная база. И именно деятельностью пришельцев объясняется странная мистическая активность, зафиксированная у горы. Кроме того, по словам очевидцев, над горным массивом были неоднократно замечены космические корабли.

В подтверждение слов местных жителей в сети появились снимки, сделанные горожанами. На фотографиях видно, что прямо над вершиной в небе завис какой-то светящийся объект. Жители утверждают, что это НЛО, которое время от времени появляется над горой и может периодически менять своё местоположение. Кроме того, объект всегда оставляет за собой небольшой хвост.

Свидетели уверены, что именно там пришельцы построили секретную базу. Её расположение довольно выгодно, ведь так высоко в горах сложно обнаружить представителей внеземных цивилизаций. По словам местных уфологов, уже на протяжении долгого времени инопланетяне прилетают на свою базу. Скотт Уоринг ещё в прошлом году указывал, что регулярно появляющиеся огни в горах однозначно связаны с прибытием пришельцев, которые могут указывать на наличие как подземной базы, так и на размещение её на поверхности. Официальная наука хоть и не может объяснить зафиксированные аномалии, но теорию с пришельцами не поддерживает.