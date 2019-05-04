Куб размером с Землю заметили у Солнца

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Астрономы NASA наряду с уфологами зафиксировали необычный НЛО, происхождение которого теперь пытаются объяснить эксперты со всего мира.

В 1966 году на экраны вышел телесериал «Звездный Путь», ставший культовой космической оперой. Одной из рас, придуманных сценаристами, были борги – высокоразвитые киборги. Эти существа путешествовали в открытом космосе на «Кубах Боргов», которые представляли собой корабли правильной кубической формы. Судя по всему, создатели сериала смогли предугадать ближайшее будущее, так как «Куб Борга» заметили у Солнца.

Необычный объект обнаружил уфолог Скотт Уоринг, исследовавший снимки NASA. На фоне Солнца отчетливо виден квадратный объект, природу которого ученые не могут объяснить. Уфологов привлекла форма НЛО – квадрат был правильной геометрической формы, а в правом нижнем углу было нечто, направленное в сторону Земли.

Скорее всего, это рукотворный объект, но человеческая наука пока не может создать материалы, выдерживающие температуру Солнца. Очевидно, что к нашему светилу приблизились пришельцы, которые наблюдают за Землей, скрываясь в свете звезды. Так, читатель портала Insider рассказал о контакте с инопланетной расой из созвездия Плеяд. Это свидетельство прошло бы незамеченным, но автор утверждал, что загадочные инопланетяне сейчас находятся у Солнца. Их цель - испытания, которые вызовут солнечный шторм.

Стоит отметить, что в 1859 году произошла мощнейшая магнитная буря, которая привела к сбоям в работе телеграфных линий. Если учесть, насколько современное человечество зависит от электроники, очередной шторм на Солнце может привести к коллапсу всех сфер жизни. Уфологи убеждены, что куб размером с Землю не несет прямой угрозы человечества. Но тот факт, что его заметили у Солнца, может привести к губительным изменениям на нашей планете.