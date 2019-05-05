Цивилизация Е-образных пришельцев: Находка на Марсе ужаснула уфологов

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NASA опубликовало видео с Марса. Уфолог Скотт Уоринг предположил, что здесь инопланетяне построят свою базу.

Недавно опубликованное NASA видео стало предметом споров. Уфолог Скотт Уоринг убеждён, что это неоспоримое доказательство инопланетной жизни. На Красной планете были обнаружены многочисленные сооружения, которые образуют купол.

Находка на Марсе ужаснула уфологов. Если рассмотреть детально, то каждая из этих структур имеет форму заглавной буквы «E», которая написана задом наперёд. NASA попыталось объяснить данное явление: причудливые структуры в виде ям образовались при помощи замороженного углекислого газа.

Правда, исследователь Скотт Уоринг говорит о том, что на это следует взглянуть с другой точки зрения. Согласно предположениям, в этой части планеты находится цивилизация Е-образных пришельцев. Сооружения имеют древнюю историю, но находятся в хорошем состоянии.

Это говорит об уровне пришельцев, поскольку использовали технологии, при которых строения на протяжении нескольких десятилетий оставались невредимыми. В дальнейшем здесь может быть размещена инопланетная база.

Учёные делают акцент на том, что эти следы не могут быть кратерами или замерзшими лужами воды, поскольку там нет жидкости. Некоторые из них предполагают, что это не строения, а следы Е-образных конечностей.

Если данное предположение верно, то возникает вопрос, каким образом должны были получиться отпечатки? Для того, чтобы остались явные следы, почва должна была подвергаться физическому воздействию — это возможно при наличии пластичности.