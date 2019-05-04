Инопланетяне существуют: Учёные доказали теорию жизни на других планетах

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Доктор О'Коннел из Мельбурнского университета вместе со своими коллегами провел ряд исследований, и назвал главные признаки существования инопланетян. Результатами поделились международные научные журналы.

На протяжении многих лет «официальная» наука опровергала мнения уфологов о существовании инопланетной жизни, но последние данные сделали подобные предположения реальными. По мнению ряда исследователей, поиск иных разумных существ уже перешел из разряда фантастики в актуальную научную повестку.

Доктор Кэтал О'Коннэл из Мельбурнского университета уверен, что открытие жизни на других планетах является неизбежным. Так, Вселенная полна углерода и водорода, которые являются основой органической жизни. Недавние исследования доказали, что в кометах содержатся аминокислоты, похожие на те, что содержатся в человеческом организме.

Более того, для предполагаемой жизни есть несколько подходящих планет. Так, с 1995 года астрономы смогли открыть множество экзопланет за пределами Солнечной системы, что косвенно подтвердило вероятность жизни в других мирах. По мнению ученых, в так называемой Зоне обитаемости, находится от 2 до 12 планет, климат которых может способствовать жизни.

Кэтал О'Коннэл уверен, что в скором времени наши технологии позволят достичь ближайших планет, вращающихся вокруг звезды Проксима Центавра. Астрофизики предполагают, что на них есть атмосфера, а температура воздуха не превышает 40 градусов по Цельсию.

Стоит отметить, что в 2018 году зонд Mars Express обнаружил воду на Марсе, которая скрыта под слоем льда. Это подтверждает теорию о том, что на Красной планете когда-то были условия для жизни. Возможно, ее следы найдут уже в 2021 году, когда марсоход «Розалинд Франклин» отправится в экспедицию. Его бур сможет на два метра углубиться в почву планеты, получив глубинные образцы.

Сомнений не остается – инопланетяне существуют, но ученые доказали лишь теорию жизни на других планетах. Науке еще предстоит совершить большой шаг для того, что бы человечество смогло добраться до своих космических «соседей».