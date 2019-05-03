Учёные вырастили органы для пришельцев: Илон Маск отчаялся в попытках колонизировать Марс

Сегодня, 19:38

Директор SpaceХ решил отправить выращенные людские органы пришельцам. Так они смогут адаптироваться к жизни на Земле.

После сравнения физиологии астронавта Скотта Келли с его земным братом-близнецом Марком, SpaceХ запустит «Органы на чипе» на МКС. Это грузовая капсула Dragon, в которой будут находиться 4 микрочипа, встроенных в живые человеческие клетки. Их цель – это моделирование различных аспектов физиологии человека.

Давно известно о желании Илона Маска колонизировать Марс, однако главный инженер SpaceХ так устал и отчаялся в своих попытках, что решился на абсурд. Уфологи в один голос твердят об опасности приближения конца света из-за многочисленных атак пришельцев, а Маск видите ли нашёл способ с ними поладить. Скорее всего его воодушевила «Война миров» Герберта Уэллса, предполагают уфологи. Он намерен экспортировать выращенные человеческие органы, в особенности лёгкие, пришельцам. Так они смогут без труда проникнуть на Землю и обосноваться среди людей. По всей вероятности, Илон Маск надеется на помощь инопланетян в колонизации их планеты, но 100-процентной гарантии ему никто не дал.