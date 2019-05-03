Учёные вырастили органы для пришельцев: Илон Маск отчаялся в попытках колонизировать Марс

Директор SpaceХ решил отправить выращенные людские органы пришельцам. Так они смогут адаптироваться к жизни на Земле.
После сравнения физиологии астронавта Скотта Келли с его земным братом-близнецом Марком, SpaceХ запустит «Органы на чипе» на МКС. Это грузовая капсула Dragon, в которой будут находиться 4 микрочипа, встроенных в живые человеческие клетки. Их цель – это моделирование различных аспектов физиологии человека.
Давно известно о желании Илона Маска колонизировать Марс, однако главный инженер SpaceХ так устал и отчаялся в своих попытках, что решился на абсурд. Уфологи в один голос твердят об опасности приближения конца света из-за многочисленных атак пришельцев, а Маск видите ли нашёл способ с ними поладить. Скорее всего его воодушевила «Война миров» Герберта Уэллса, предполагают уфологи. Он намерен экспортировать выращенные человеческие органы, в особенности лёгкие, пришельцам. Так они смогут без труда проникнуть на Землю и обосноваться среди людей. По всей вероятности, Илон Маск надеется на помощь инопланетян в колонизации их планеты, но 100-процентной гарантии ему никто не дал.
Своё истинное намерение эксперты прикрыли благой идеей пролить свет на понимание того, как тела астронавтов реагируют на космические путешествия. По их словам, это открытие может помочь вывести новый метод лечения болезней на Земле, на клеточном уровне.