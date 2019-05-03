Учёные создали мозаику далёкой вселенной из 260 тысяч отдельных галактик

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«Книга истории» галактик — это самый широкий портрет далёкой вселенной, в который вошли 7,5 тысяч элементов.

Недавно, астрономы из Центра космических полетов Годдарда собрали в одном изображении самую большую и невероятную «книгу истории» галактик. Они вели свои наблюдения на протяжении 16 лет и использовали полученные данные, с космического телескопа Хаббла НАСА для постройки изображение. На рисунке сравниваются размеры Поля Наследия Хаббла на небе с угловым размером Луны.

Как известно, Поле Наследия Хаббла является одним из самых широких представлений о вселенной. Учёные же создали мозаику далёкой вселенной из 265 тысяч отдельных галактик. Это 7,5 тысяч экспонатов, которые покрывают практически вс. Ширину полной Луны. Представленные галактики простираются от 13,3 миллиардов лет до всего 500 миллионов лет после большого взрыва. В свою очередь человеческий глаз способен увидеть лишь одну десятую миллиардную яркость самых слабых и самых далеких галактик.

Руководитель команды, собиравшей изображения сообщил: «Теперь, когда мы расширились по сравнению с предыдущими исследованиями, мы собираем гораздо больше отдаленных галактик, которые входят в крупнейший набор данных, когда-либо созданном Хабблом». Также Гарт Иллингворт из Калифорнийского университета, Санта-Крус заявил, что пока не будут запущены будущие космические телескопы, ни одно изображение не превзойдет того, что они сделали.

Свой проект учёные назвали «Поле наследия Хаббла». В процессе наблюдений они использовали глубоководные исследования Хаббла, а также диапазон длин волн, простирающийся от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного света, фиксируя ключевые особенности сборки галактики с течением времени.