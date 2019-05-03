В поисках сородича: На территории горы Трескавица НЛО заделался в сталкеры

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Уфологи предполагают, что пришельцы вернулись на Землю для того, чтобы забрать своего разведчика.

На территории горы Трескавица в Боснии и Герцеговине появился НЛО с пришельцами, который умело заделался в сталкеры. Новость не могла остаться незамеченной, и эксперты в области уфологии тут же принялись анализировать. Они пришли к выводу, что инопланетяне находятся в поисках своего сородича. Известно, что тело инопланетных жителей покрыто густым слоем меха, это необходимо для удерживания тепла, ведь космическое пространство не отличается жаркой атмосферой. Выходит, что все зафиксированные ранее бигфуты – это инопланетные разведчики. Они прилетели с целью добычи информации о ресурсах Земли, но после апокалипсиса на родной планете Х, вынуждены вернуться и помочь оставшимся в живых пришельцам.

Практический каждый день уфологи находят подтверждение своей теории о существовании инопланетян. Будь то фотографии космической тарелки или видеосъемка, вывод очевиден. Это не просто доказательство существования, это демонстрация скрытого заговора против человечества. Большее количество видео с присутствием НЛО сделаны ради забавы, однако учёные предостерегают людей о грядущей опасности. С самого начала 2019 года произошло масса случаев с вторжением пришельцев. Самыми яркими из них стал пожар в Собор Нотр-Дам де Пари и появление НЛО на территории столицы Украины, в ночь перед дебатами возможных президентов.