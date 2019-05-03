Нибиру – всевышний 21 века: Миллениалы инвестируют деньги в астрологию

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Уже не только звёзды Голливуда стали постоянными клиентами астрологов, но и бизнесмены со всего мира.

Всё, что связанно с астрологией оценивается в 2,1 миллиард долларов. Причём в недалёком будущем, сами эксперты прогнозируют масштабный рост. Однако, когда уфологи узнали о том, что миллениалы инвестируют деньги в астрологию и верят прогнозам, то заключили вывод о влиянии инопланетных сил на мышление человечества.

Предположения альтернативных учёных сводятся к тому, что Нибиру – это ни что иное, как всевышний 21 века. Владельцы фондов начали массовое инвестирование своих денег в стартующие проекты, работающие на рынке астрологических услуг. Всё это необходимо для лучшей связи с космосом, уверены уфологи. Люди стараются заблаговременно позаботиться о своём будущем и договориться с пришельцами. Они надеются на то, что, инвестируя немалые суммы в такого рода бизнес, они откупаться от необратимого конца света.

Существует три астрологические проекта. Среди них Sanctuary, получивший название «Uber для астрологических прогнозов». Его главная фишка – это ежемесячная консультация в чате с астрологом за 20 долларов. Также есть Pattern – это популярнейший проект среди звёзд Голливуда, который основала соучредитель компании Maker Studios Лиза Донован.

На сегодняшний лень, такие проекты получили свыше, миллиона инвестиций и это находясь на первом этапе раскрутки.