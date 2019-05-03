Вирус из космоса угрожает «Сердцу Америки»: Человечеству грозит комариная эпидемия

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Пришельцы «взяли в руки» биологическое оружие, из-за которого каждый 150 житель штата Айовы заканчивает жизнь в лихорадочных муках.

Недавно медицинский энтомолог из Университета штата Айова опубликовал результаты своего исследования. Он обнаружил, что в западных округах Айовы началась повышенная передача вируса Западного Нила. Там же находится эпицентр концентрации комарей вида Culex tarsalis, которые переносят данное заболевание.

Основываясь на выводах Райана Смита, уфологи вправе утверждать, что вирус из космоса угрожает «Сердцу Америки». Следовательно, всему человечеству грозит комариная эпидемия. В свою очередь футурологи уверены, что таким образом пришельцы добывают человеческую кровь, которая нужна им для поддержания инопланетной жизни. Пик атаки назначен на сентябрь, о чём сообщил доцент кафедры энтомологии Смит.

Также он рассказал, что заражение вирусом происходит на протяжении 15 лет, ежегодно. Сам учёный не верит в его исчезновение, да и выводы уфологов говорят об этом. Как известно, комары являются переносчиками не только этого заболевания, но и ряда других. По всей вероятности, инопланетяне проводят эксперименты на людях, тестируя различные виды биологического оружия.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, у каждого 5 человека, после укуса начинается лихорадка, а каждый 150 – умирает. Смит порекомендовал людям использовать средство от насекомых, а также не выходить на улицу на долгое время, особенно летом.