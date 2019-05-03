Крушение планеты Нибиру объяснили как «особенный» метеоритный дождь – конспиролог

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NASA и Роскосмос объединились, чтобы ликвидировать Нибиру, считает конспиролог.

СМИ во всём мире активно разглашают информацию о грядущем метеоритном дожде, который пройдет в ночь с 4 по 5 мая – в этом году ему дали название «огненное шоу».

Метеоритный поток Эта-Аквариды проходит каждый год с конца апреля по начало мая. Сам по себе метеоритный дождь является относительно высокоактивным, однако наблюдать его можно только при соблюдении определенных условий и в определенных местах. Наибольшая активность приходится обычно на 6 мая.

Сообщается, что в этом году Эта-Аквариды будет «особенным», что метеоритов будет больше и их будет лучше видно. Связывают данную особенность с полнолунием, которое ожидается в то же время, что и падение метеоритов кометы Галлея.

Уфологи, изучающие планету Нибиру сразу нашли связь необычной активности СМИ по поводу ежегодного метеоритного дождя и еще одного факта, который привлекает меньше внимания общественности. Это, так называемая, подготовка NASA к отражению астероида, надвигающегося на Землю.

Если разобраться, то каждый год в СМИ появляется сенсационная информация о надвигающемся опасном астероиде, с которым необходимо бороться. Однако, не сообщается когда и как был уничтожен данный космический объект, либо изменил направление, либо куда-то исчез по обоснованным причинам. Конспирологи совместно с уфологами провели нехитрую параллель и выяснили, что на самом деле будет происходить в ночь с 4 по 5 мая.

По мнению исследователей, NASA совместно с Роскосмосом, вероятно, еще с японской организацией JAXA готовят глобальную кампанию по уничтожению планеты Нибиру. Произойдет это накануне 4 мая, посредством множества боевых космических ракет запущенных с разных точек Планеты. Уфологи предполагают, что в ночь с 4 по 5 мая произойдет крушение планеты Нибиру и осколки угрожающей Земле планеты разлетятся, создавая нечто, похожее на метеоритный дождь.

Конспирологи полагают, что это тщательно спланированная миссия, которая скрывается от общественности по понятным причинам. Это означает, что игнорируемая тема планеты Нибиру все же несла собой угрозу Земле. Человечеству, вероятно, посчастливится увидеть настоящее зрелище, как и обещают СМИ, только не от обыкновенного метеоритного дождя, а от искусственно спланированной миссии по спасению нашей Планеты.