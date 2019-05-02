Не помешали даже НЛО: Сотрудники NASA успешно отремонтировали МКС

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Как ни старались космические объекты неизвестного происхождения сорвать работы на станции, у них ничего не получилось.

На официальном сайте NASA появилась информация о том, что 2 мая утром астронавты заменили вышедший из строя 29 апреля коммутатор основной шины МКС. Поломка снижала энергопотребление станции на 25%. Сотрудники NASA успешно отремонтировали МКС, хотя их отвлекали загадочные объекты. Несмотря на трудности, астронавтам не помешали даже НЛО, и они удачно закончили начатое. Ранее в районе МКС зафиксировали странные яркие объекты. Они медленно двигались и создавалось впечатление, что НЛО следят за людьми на станции. NASA опубликовало фото со ярким объектом неподалеку от станции в Сети. Уфологи сразу же начали выдвигать свои версии относительно снимка. Исследователи космоса говорят, что рядом с МКС находились корабли пришельцев, которые якобы попытаются атаковать сначала станцию, а потом и Землю. Сотрудники NASA пока не комментируют заявления уфологов.

Астронавты прибегали к помощи робототехники при ремонте МКС. После замены контроллеров специалисты проверили станционные системы при номинальной мощности, включая избыточное питание манипулятора Canadarm-2. Речь идет об оборудовании, которое перемещает грузы в пределах МКС и помогает сотрудникам NASA работать в открытом космосе. Canadarm-2 запустили в 2001 году. С тех пор система верой и правдой служит человеку на околоземной орбите.