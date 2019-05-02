Окружают Россию: Корабли пришельцев всё чаще появляются в Европе

Сегодня, 19:38

Европейцы регулярно сообщают об инопланетных явлениях, которые начали носить периодичный характер. Гости из других галактик собираются напасть на ведущие сверхдержавы Земли, полагают уфологи.

Недавно представители Военно-морского флота США подтвердили, что ряду их пилотов пришлось столкнуться с НЛО во время выполнения боевых миссий, из-за чего были обнародованы инструкции по докладу о всех подобных явлениях. Американцы всегда славились верой в потустороннее и внеземное, однако, в последнее время корабли пришельцев всё чаще появляются в Европе. На днях в Сети появился видеоролик, снятый в гористой местности Словакии. Очевидцы стали свидетелями, как неопознанный летающий объект довольно больших размеров пытался скрыться в тумане. Как только оператор попробовал заснять детали транспортного средства, чьи посадочные огни просматривались через клубы густого тумана, оно сразу же залетело за дом, скрываясь от пытливых взглядов землян.

Похожий инцидент произошёл на одной из улиц Киева, где житель украинской столицы заснял НЛО, похожее на каноничную летающую тарелку. Как в случае со Словакией, летающий объект немедленно покинул зону видимости, когда мужчина попытался получить более качественные кадры столь необычного явления.

В Румынии и вовсе заметили необычный торнадо, который имел явную брешь в середине. Уфологи заявили, что в центре вихря скрывался инопланетный корабль, чей двигатель и вызывал вихревые потоки, образуя снизу и сверху подобие смерча.

Стоит отметить, в последнее время о кораблях пришельцев и прочих необъяснимых аномалиях заявляли также жители Японии и Китая, что лишь подтверждает догадки уфологов о том, что инопланетяне старательно подбираются к российским территориям. Исследователи глубокого космоса выдвинули теорию о том, что внеземные существа готовятся к истреблению человечества, но для полного истребления людей им необходимо свергнуть ведущие сверхдержавы, которые могут оказать захватчикам отпор с помощью передового ядерного оружия. Похоже, пока пришельцы используют лишь свои корабли-шпионы, пытаясь понять, как лучше начать захват Земли, поэтому различные НЛО и скрываются сразу же, как замечают присутствие землян.