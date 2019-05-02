Уничтожают улики: Пришельцы начали взрывать свои лунные базы перед колонизацией Луны людьми

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Очередную вспышку на поверхности спутника было видно даже с Земли во время лунного затмения. Инопланетные существа не позволят, чтобы их технологии попали в руки алчных землян, считают уфологи.

Новости о том, что ведущие сверхдержавы намерены вновь отправить астронавтов на Луну, готовя её к скорой колонизации, поразила миллионы человек по всему миру. Недавно испанские учёные сообщили, что во время очередного лунного затмения на поверхность земного спутника упал метеорит, из-за чего образовавшуюся вспышку было видно даже с Земли. Эта информация озадачила многих уфологов, которые сразу же начали интересоваться, почему столь важные данные поступили от испанских астрономов, а не от всемирно известного агентства NASA, а также почему метеор поразил лунную поверхность именно во время затмения. Специалисты полагают, что пришельцы узнали о планах землян перебросить массу своей исследовательской техники на Луну и начали взрывать свои лунные базы. По мнению уфологов, перед колонизацией земного спутника людьми инопланетяне уничтожают всяческие улики и хотят запечатать все входы в свои подземные бункеры, а вспышка, которую уловили земные астрономы, стала результатом управляемого взрыва. Объекты рукотворной природы на поверхности Луны уже не раз попадали в центр горячих обсуждений, ведь в Сети присутствует масса доказательств того, что спутник может быть обитаем инопланетянами-кротами, живущими под его поверхностью.

Вполне логично, что взрыв на входе в одну из своих баз пришельцы решили устроить именно во время лунного затмения, ведь из-за недостатка солнечного света люди не смогли толком разглядеть, что же произошло там на самом деле. Не исключено, что вскоре все подозрительные объекты на Луне будут уничтожены, так как и по сей день астрономы-любители находят всё новые и новые доказательства инопланетных построек.

Уфологи полагают, что лунные обитатели намного развитее людей, но не хотят вступать с ними в открытый конфликт, так как пришельцы часто используют различные ресурсы, летая за ними на Землю. Запечатав все входы в бункеры и углубившись на безопасное расстояние от поверхности Луны, инопланетяне смогут спокойно довольствоваться привычной жизнью, расходуя накопленные запасы питья и воды, или же и вовсе погрузятся в анабиоз с помощью продвинутых устройств «вечного» сна.