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NASA скрывает истинную дату «конца света», прикрываясь 2029 годом, но уфологи не верят в это, ведь опасность может настигнуть планету уже в этом году.

В то время как космические агентства симулируют воздействие астероида на Землю, существует настоящая угроза, за которой они следят. 99942 Апофис является одним из самых печально известных околоземных объектов. Когда астрономы в Национальной обсерватории Китт-Пик обнаружили ее в 2004 году, они первоначально рассчитали 2,7-процентную вероятность того, что он попадет на Землю, и присвоили 4-й уровень по шкале Турина, самое высокое задание для околоземного объекта за всю историю. Предполагается, что Земля может столкнуться с «апокалипсическим» астероидом, который в 12 раз пройдёт ближе Луны.

«Близкий подход Апофиса в 2029 году станет невероятной возможностью для науки», - заявила Марина Брозович, специалист NASA.

Когда Апофис пролетит 13 апреля 2029 года, астероид шириной 340 метров приведёт к невероятно близкому расстоянию, достигнув 32 187 км от поверхности Земли. Для сравнения, среднее расстояние между Луной и Землей составляет 384 400 км. Это будет редкая возможность изучить астероид вблизи, говорят в NASA.

Но уфологи не разделяют этого позитивного момента и предполагают, что NASA скрывает истинную дату «конца света», прикрываясь 2029 годом. Эксперты намекают на скорое приближение этого небесного тела, которое сможет не только нарушить гравитацию Земли, но и спровоцирует необратимый катаклизм. Вмешательство из вне запустит программу уничтожения планеты, которое закончится не только сильным землетрясением, но и пройдёт по всем континентом земного шара.

Апогеем глобальной катастрофы станет цунами, говорят уфологи, ведь нарушенные магнитные полярности отразятся даже на людях, которые не смогут пережить из-за потери жизненных сил. Возможно, к настоящему времени исследователи и сделали достаточно наблюдений за Апофисом, чтобы исключить катастрофу в 2029 году, но в это не верят уфологи. Человечеству предстоит пройти долгий путь, прежде чем почувствовать уверенность в способности NASA справиться с надвигающимся ударом астероида. Существует масса астероидов, которые ещё не обнаружили, и потенциальные неточности в данных, которые ученые уже собрали могут стать роковыми.