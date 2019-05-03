Сначала детей, потом остальных: Пришельцы готовятся к полной «чистке» Земли от человечества

Сегодня, 05:04

По всему миру наблюдается быстрое распространение кори, имеющей повышенную детскую смертность. Число различных катаклизмов будет расти с каждым днём из-за внеземного вмешательства в судьбу планеты, считают уфологи.

За последнее время стихийные бедствия, происходящие в различных уголках Земли, отняли жизни у многих тысяч ни в чём не повинных граждан. Масштаб и численность катастроф лишь увеличивается, из-за чего многие уфологи поспешили заявить, что пришельцы, ответственные за сохранность жизни космосе, готовятся к полной «чистке» Земли от человечества. Ранее исследователи утверждали, что инопланетяне появились на Голубой планете именно в тот момент, когда человеческая деятельность начала её уничтожать. Уже сейчас учёные бьют тревогу, ведь ледяная «шапка» Земли в Антарктиде тает невиданными темпами, грозя всему живому новым Всемирным потопом. Кроме того, несмотря на изобретённую вакцину, эпидемия кори начала разрастаться по всей планете, а в США признали, что за последние 25 лет число инфицированных стало рекордным. Уфологи обратили внимание на тот факт, что корь, которая начала внезапно распространяться невиданными темпами, отличается повышенной детской смертностью, ведь неразвитый иммунитет не в состоянии справиться с серьёзным вирусом. Специалисты считают, что инопланетные «чистильщики» сначала избавятся от всех земных детей, а потом добьют климатическим оружием и остальных.

Такой план со стороны выглядит вполне логичным, ведь если эпидемия кори достигнет планетарных масштабов и разовьётся в форму, невосприимчивую к вакцине, вряд ли взрослые отважатся заводить детей, подвергая их столь серьёзной опасности. Наводнения, землетрясения, смерчи и прочие катаклизмы в основном касаются густонаселённых городов, где дети морально и физически не готовы к подобным катаклизмам. В то время, как земляне страдают от бесчисленных бед, животные в девственных лесах и глубинах Мирового океана даже не подозревают, что более развитые создания на Земле вскоре могут оказаться на грани полного уничтожения. Похоже, высшая форма инопланетян осознала, что человечество лишь вредит родной планете, высасывая все «соки» из неё, из-за чего и было принято решение оставить в живых лишь животных, которые со временем смогут эволюционировать в менее деструктивный вид, чем человек разумный.