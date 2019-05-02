«Отключили» Солнце перед захватом? Излучение светила снизилось накануне конца света

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По данным спутников, 30 апреля в 19:00 по МСК активность Солнца упала, в результате чего начались магнитные бури. Уфологи связали это с началом конца света.

Сегодня ученые зафиксировали аномальное снижение солнечной активности. Так, уровень рентгеновского излучения упал до минимума в 19 часов, сохраняясь на протяжении трех часов. Люди почувствовали это на себе, ведь отметка атмосферного давления упала. В частности, в Москве был побит «рекорд» 1983 года.

Исследователи не нашли объяснения этому феномену, но уфологи убеждены – это следствие инопланетной активности. По мнению альтернативных ученых, загадочная планета Нибиру обладает колоссальным излучением, которое влияет на наше светило даже из соседних планетных систем. Это объясняет тот факт, что астрономы не зафиксировали необычных объектов.

Ранее влиятельный уфолог Скотт Уоринг предполагал, что инопланетяне могут уничтожить жизнь на Земле, управляя Солнцем. Не исключено, что инопланетяне «отключили» Солнце перед захватом. Нельзя сказать, что излучение светила снизилось накануне конца света, но резкое падение его активности может свидетельствовать о «репетиции» Апокалипсиса.

Ученые уверены, что после гипотетического «выключения» Солнца, скорость ветра на Земле достигнет 285 км\ч, а температура на планете резко снизится, что приведет к постепенному вымиранию видов. Так, конспирологи считают, что технологии аннунаков с загадочной планеты Нибиру позволят остановить главную звезду Человечества. Это приведет к уничтожению человечества без прямого вторжения. Подобная гипотеза объясняет появление НЛО в разных уголках Земли – инопланетяне изучают возможность колонизации нашей планеты.