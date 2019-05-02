Бог Хаоса падёт на Землю: Огромный десантный «астероид» с Нибиру приближается к нам

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По мнению уфологов, астероид Апофис является совсем не астероидом, а военным кораблём пришельцев. Космическое тело стремительно приближается к Земле.

Огромное небесное тело, ранее не представлявшее угрозу для земной цивилизации, внезапно поменяло траекторию движения и теперь направляется к зеленой планете. Принимая во внимание размеры объекта, скорость и траекторию полету, уфологи больше не сомневаются: это крупнейшая десантная капсула, выпущенная Нибиру. Часть ученых сомневается с термином «капсула» - изменение вектора движения и размеры больше присуще целому космическому кораблю.

Апофис – древнегреческий Бог Хаоса – такое имя получил инопланетный корабль, не похож на ранее зарегистрированные модели. Астрофизики сообщают, что внешне он похож на обычный астероид: наиболее удобная форма для перемещения в космосе и защиты от мелких метеоров. Внутри находятся отсеки для инопланетного десанта: сотни, а может и сотни тысяч вооруженных вторженцев.

Десантный корабль войдет в атмосферу Земли 9 октября 2019 года, сообщают РИА VladTime. Проведенные исследования вместе с опытом былых встреч с Нибиру влекут неутешительные прогнозы. Одна из таких версий: десантная капсула – таран. При ударе космического объекта размером 340 метров находящийся внутри десант может и не понадобиться. От более мелкого астероида в свое время вымерли динозавры, если упадет этот, то вся литосфера треснет, и вся флора и фауна утонут в океанах лавы и воды.

Однако, весь десант корабля также погибнет от чудовищного удара, поэтому уфологи утверждают, что будет массовое вооруженное вторжение. К сожалению, технически невозможно точно определить, живы ли инопланетяне на борту или нет.

Усугубляют ситуацию и недавние снимки космоса, на которых запечатлен «Глаз Бога» направленный на Землю. Возможно, даже «небеса» и Создатель за кончиной третьей планеты.

Пока весь мир содрогается в ужасе, а тысячи священников отпускают грехи грешникам, россияне продолжают спокойно жить. Специалисты начинают нешуточно относиться к шутке о том, что «конец света Россию не затронет, он оттуда начнется». До конца мироздания остается около 5 месяцев, а наши соотечественники весело отмечают «День Весны и Труда» и уже карикатурно переименовали Апофис, теперь он – «Апофиг».