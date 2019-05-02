«Плотоядная» галактика: Солнце станет «пищей» Млечного Пути

Сегодня, 04:12

Ученые нашли звезду-чужака в Млечном Пути. Ее появление обусловлено тем, что за все время существования галактика поглощала более мелкие, «питаясь» энергией звёзд.

Звезда-изгнанник, найденная в Млечном Пути имеет свойства, отличные от прочих звезд галактики. Ученые сделали вывод, что это инородное тело – остатки от былого «пиршества». Скорее всего она принадлежала другой, карликовой галактике. В прошлом была поглощена огромным Млечный Путем без остатка. Буквально чудом светило смогло уцелеть, чтобы сообщить ученым страшный вердикт: Млечный Путь является «плотоядным».

Давно известно, что черная дыра в центре нашей галактики – особо крупная, и для нее не составляет никаких проблем «засасывать» в себя пролетающие рядом метеоры и прочий космический мусор. Однако, находка позволяет говорить о том, что сила гравитации там настолько сильна, что может поглощать даже другие галактики.

Ученые ломают голову, почему черная дыра поглощает именно однотипные звезды. Предполагается, что их легче и быстрее притянуть. Ряд уфологов Земли приводят в сравнение Солнце. Его химический состав похож на состав найденной звезды, следовательно, Солнечная система – кандидат на «космический ужин».

Ранее сообщалось о появлении аномалии в центре галактики. Межпространственный разлом с еще более сильной гравитацией не будет столь привередлив к выбору «пищи». Он будет поглощать все на своем пути, и начнет с «рукавов» Млечного Пути.