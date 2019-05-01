Реквием по Земле: Памятник Атлантов «рассказал» о последствиях падения астероида

Сегодня, 19:04

Артефакты в храме Гебекли-Тепе, найденные вблизи Арарата на юге-востоке Турции, раскрыли тайну гибели «допотопной» цивилизации. Возраст реликвий - 13 тысяч лет - совпадает с датой последнего ледникового периода, установленного в ходе анализа образцов ледяных кернов из Гренландии.

Британские ученые из Эдинбургского университета обнаружили монолитные столбы со странными рисунками, вырезанными на камнях. По мнению исследователей, они символизируют глобальную катастрофу. Анализ статистический данных показывает, что фигуры, изображенные на столбах, вероятно, связаны с созвездиями и астрономическими событиями, что говорит о глубоких познаниях в астрономии тех, кто создал эти рисунки.

По мнению исследователей, жители Гебекли-Тепе задокументировали на столбах столкновение с небесным телом. Древний артефакт - свидетельство столкновения с кометой более 13000 лет назад. Фигура без головы символизирует трагическую участь цивилизации. Эксперты считают, что речь идет о падении той самой кометы, которая вызвала событие известное как Всемирный потоп и, последовавший за ним, период резкого похолодания (Поздний Дриас).

Примечательно, что на одном из фрагментов изображён скорпион. Не исключено, что это отсылка к одноименному созвездию, которое находится неподалёку от созвездия Стрельца, где ранее обнаружили Нибиру. Перевод символов также предполагает, что Гобекли Тепе был не просто еще одним храмом, как давно предполагалось, - это могла быть древняя обсерватория.