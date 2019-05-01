Пришельцы-насекомые готовятся к войне: Инсектоиды строят на Луне ульи и прячут яйца с детёнышами - уфологи

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Астрономы наткнулись рукотворные постройки прямо в лунных кратерах. Развитые инопланетяне всё чаще прилетают на Землю в поисках полезных ресурсов, а один из их кораблей недавно был заснят на видео, заявили конспирологи.

Одному из независимых исследователей с помощью сверхмощной оптики удалось обнаружить таинственные постройки, расположенные прямо на поверхности Луны. Уфолог заметил, что после столкновения с большими астероидами на лунной поверхности не должно было остаться ничего, кроме гладких углублений с возвышенными краями. Однако, внимание эксперта привлекли странные выпуклости и стены вокруг них, многие из которых были правильной геометрической формы.

Ознакомившись с трудами исследователя, уфологи и конспирологи заявляют, что пришельцы, скорее всего, готовятся к войне с землянами после того, как они узнали о планах человечества на колонизацию Луны. Долгое время лунное пространство оставалось нетронутым, но недавно это изменилось и на спутник начали высаживаться разнообразные земные модули. По заверениям уфологов, разумные инсектоиды прямо сейчас строят на Луне глубокие ульи и прячут в них яйца с детёнышами, чтобы во время открытого конфликта с землянами их потомство не пострадало. Учёные пришли к выводу, что уникальное родство с насекомыми позволяет пришельцам переносить колоссальные перегрузки во время полётов, солнечную радиацию и критические температуры, чем славятся микроскопические создания на Земле. Видимо, те самые постройки являются входами в глубокие норы насекомоподобных созданий. Корабли пришельцев, как утверждают специалисты, регулярно наведывались на Голубую планету за различными ресурсами, а теперь, когда им требуется ещё больше полезных ископаемых для постройки дополнительных ульев, им приходится летать «в гости» к землянам ещё чаще.

Один из таких НЛО недавно был заснят на камеру. Благодаря уникальной съёмке уфологам удалось подтвердить свою гипотезу о том, что пришельцы-насекомые обладают технологией телепорта, ведь на записи инопланетный челнок вдруг пропал, а через секунду очутился в совершенно ином месте. Уфологи предположили, «лунатики» не хотят, чтобы подобные приборы попали в руки людей, ведь с помощью телепортации человечество сразу же распространится на близлежащие планеты Солнечной системы и опустошит их, словно чума.