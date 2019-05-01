Они научились троллить: Женщина сняла на видео гуманоида-издевателя

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Вместо кровожадных опытов над беззащитной гражданкой инопланетное существо начало издеваться над ней. Внеземные создания могут быть гораздо дружелюбнее, чем считалось ранее.

Каждый день в Сеть попадает множество материалов, связанных с инопланетными явлениями. Недавно женщина сняла на видео настоящего гуманоида-издевателя, ведь внезапный «гость», прятавшийся в густой растительности, всячески потешался над дамой. Видеоролик демонстрирует, как в один из спокойных вечеров гражданка игралась со своей кошкой, как та вдруг начала реагировать на движение в кустах. Игры с любимым животным внезапно оборвались, когда объектив камеры засёк странное существо с продолговатой серой головой, напоминавшей по форме грушу. Заметив хозяйку дома, инопланетянин замер, а когда та попыталась снять его детальнее, он сразу же скрылся за кустами. Однако, когда женщина отошла поближе к своему убежищу, она заметила, как пришелец начал светить в неё каким-то прибором, похожим на лазерную указку. Каждый раз, когда она в гневе приближалась к кустам, таинственное существо отдалялось на безопасное расстояние, вновь и вновь повторяя свой трюк с лазером.

Если бы не крайне устрашающий внешний вид гуманоида, можно было бы подумать, что соседские мальчишки попросту дурачились над своей знакомой, но в действительности страшная фигура лишь отдалённо напоминала человеческий силуэт. Похоже, пришельцы ознакомились с современной культурой и научились троллить землян, подшучивая над ними в весьма жуткой манере. Остаётся надеяться, что такими шутками они не хотят заманивать людей вглубь лесов, чтобы проводить там жуткие опыты над ними, пытаясь выяснить слабые стороны человеческого организма.