«Древняя башня Меркурия всё подтвердила»: Инопланетяне чинят купол Земли ради скорой колонизации

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Пришельцы бросают все ресурсы ради «зелёной планеты». Гуманоиды готовы отказаться от эксперимента по развитию «человеческого зоопарка», ведь на кону стоит жизнь их цивилизации, считают российские уфологи.

Жизнь на Земле могла появиться благодаря нескольким сценариям, говорят эксперты, но наиболее невероятной считают именно «инопланетную». Приверженцы этой гипотезы уверены, что пришельцы «заселили Землю» и теперь наблюдают за людьми, как за экспериментальным образцом, который с каждым днём всё больше приближается к завершению. По наблюдениям российских уфологов с 2008 года в небе над Землёй стали появляться необъяснимые явления, которые не поддаются физическим и химическим знаниям. Речь идёт о куполе Земли, который по словам наблюдателей, уже начал рушиться и это трудно не заметить. Неизвестный земной гул, появление ярких вспышек в небе и даже смена цвета неба от голубовато-зелёного до кроваво-фиолетового – это всё последствия вмешательства внеземных технологий.

Инопланетяне чинят купол Земли ради скорой колонизации, подчёркивают уфологи, ведь доказательства говорят о скором апокалипсисе. Пришельцы тратят все ресурсы ради «зелёной планеты» ведь они жаждут жить здесь. Поскольку сожительство с людьми пока на грани фантастики, инопланетяне вынуждены скрываться на одной из планет Солнечной системы. Уфологи сообщают, что древняя башня Меркурия всё подтвердила. Скотт Уоринг рассказал, что именно сегодня, 1 мая 2019 года, он смог найти на снимках NASA необычное строение и даже вычислил размеры необычной находки.

«Большинство кратеров на других планетах и спутниках имеют ширину около 10-30 км. Поэтому я возьму минимальное число 10 км, а высота башни составляет 1/3 диаметра кратера, что делает его высотой 3 км. Теперь это оценка нижнего конца. Если этот неизвестный кратер имеет 30 км в поперечнике, то эта башня на самом деле 10 км в высоту! Гравитация на Меркурии на 38% меньше, чем на Земле, поэтому любое здание будет весить на 62% меньше, чем на Земле», - говорит Уоринг.

Кроме этого, в левой части фотографии также находится огромная статуя человека, который молится.

Это может означать, что башня, которую описал Скотт Уоринг, имеет религиозное значение для видов пришельцев, которые ее создали. Башня также может быть стыковочной точкой для корабля. Подводя итог, можно сказать, что древняя башня Меркурия всё подтвердила и теперь стали явными истинные причины почему инопланетяне чинят купол Земли. По словам уфологов, сохранение Земли важно для пришельцев больше, чем для людей, ведь ради скорой колонизации они готовы на многое и даже всё.