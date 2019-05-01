«Игра Престолов» на Титане? Уфологи нашли следы белых ходоков на спутнике Сатурна

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События книги Джорджа Мартина «Игра Престолов» обретают физические формы. Фанаты легендарного сериала не знают, что думать. На спутнике Юпитера была обнаружена огромная ледяная стена, а также следы органических форм жизни.

Титан, естественный спутник Юпитера, пестрит во всех заголовках. Именно на нем астрономы обнаружили огромную ледяную стену. По событиям культового сериала «Игра Престолов» такая стена служит непреодолимым препятствием для белых ходоков – неких аналогов зомби, которые стремятся поработить человечество и погрузить мир в вечную зиму.

Первым вариантом развития событий было естественное образование ледяного нароста по экватору спутника из-за действия силы притяжения. Но есть одно «НО». Уфологи провели инфракрасное сканирование спутника и обнаружили множественные следы органических форм жизни, как возле стены, так и в толще льда. Сама стена имеет протяженность почти 7 тысяч километров – практически половина длины экватора планеты.

Специалисты всей Земли сходятся к мнению, что история, описанная в «Игре Престолов» имела право на существование. Неизвестно, чьи останки находятся на спутнике, а также как давно они там. Уфологи предполагают, что со спутника Юпитера был отправлен сигнал SOS с описанием проблемы. Именно он спустя сотни лет дошел до Земли. Сигнал был весьма слабым, таким, что высокоточное оборудование не смогло засечь волны.

Специалисты также предполагают, что этот сигнал, дойдя до нашей планеты «врезался» в голову писателя Джорджа Мартина, который и написал книгу. Возможно, что сигнал бедствия особым образом воздействовал на мозг Мартина и он, фактически, не придумывал сюжет книги, а излагал череду бедствий с Титана.

Данные исследователей позволяют предположить, что «Белые ходоки» существуют на самом деле. И на Титане им удалось погрузить мир в вечную зиму.