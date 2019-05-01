Космонавты Тихонов и Бабкин войдут в состав экспедиции МКС- 63/64

Сегодня, 10:47

Для Николая Тихонова это будет третья попытка попасть на МКС. До этого его снимали с подготовки к полёту по непонятным причинам от него не зависящим.

В Центре подготовки космонавтов сообщили, что члены экипажа миссии МКС-63/64 уже проходят подготовку к полёту.

В основной состав экспедиции войдут космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин. Оба впервые попадут на МКС. В дополнительный состав войдут Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Интересно, что Тихонов уже дважды пытался попасть на МКС. Первый раз в 2017 году, а второй осенью 2018 года. Оба раза вместо него на орбиту отправляли грузовой контейнер. Его полёт мог состояться осенью 2019 года, но из-за аварии ракеты «Союз ФГ» экспедиции сместились по срокам, в том числе и полёт Тихонова. В 2020 он станет командиром корабля «Союз МС».

Запуск корабля запланирован на март 2020 года. Также сообщается, что миссия МКС-60/61 отправится с орбитальной станции летом 2019 года, а миссия МКС-61/62 осенью 2019 года.