«Хана, человечки!»: Пришельцы с Нибиру превратят людей в «шашлык» - уфолог

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Майские праздники могут обернуться для землян превращением в головёшки. Лучевое оружие пришельцев в течение 3 дней должно испепелить людей. К таким выводам пришёл российский эксперт, тщательно изучив данные NASA.

Российские уфологи утверждают, что получили неопровержимые доказательства оккупации Земли в майские праздники. Воспользовавшись днями, когда земляне наиболее расслаблены, праздны и не готовы к войне, массовый флот Нибиру должен войти в атмосферу и начать «зачистку» планеты.

В эпицентр удара должна попасть Россия – её плодородные земли и обширные пространства, богатые ценным для пришельцев ресурсом (золото, платина, минералы) особо привлекательны для оккупации.

«Подобно гитлеровским войскам, пришельцы будут использовать тактику геноцида ненужных им «особей», в крайнем случае – превращение в рабов для добычи полезных ископаемых. Наша относительно молодая, богатая ресурсом планета очень привлекательна для пришельцев, чьи миры истощились. Люди же здесь – конкуренты и помеха», - делится с нами представитель Дальневосточной академии уфологии (ДАУ).

По словам уфологов, они имеют стабильный анонимный источник в NASA, который периодически «сливает» информацию, вопреки договору о неразглашении. Многие уфологи мира уверены, что NASA скрывает важную для землян информацию, давно зная о пришельцах и готовящемся нападении.

С позиции выживания человеческого вида это может быть кощунственным, но NASA, находясь под управлением правительства США, выполняет его заказ – во что бы то ни стало добиться первенства США как мировой космической державы. Цена может быть слишком высока, уверен уфолог.

В период с 1 по 3 мая, согласно анонимных «нелегальных» данных из NASA, на Землю должен «обрушиться» флот пришельцев с Нибиру, который буквально начнёт превращать отдыхающих людей в «шашлык», используя передовое лучевое оружие – ионные излучатели и высокоточные лазерные установки.

Говоря о гуманности такой акции, уфолог нервно кривится. Мы для них сродни муравьям, малоразвитый вид, стоящий на полпути между животным царством и развитыми видами. Человеку свойственно такое же отношение к своим аналогам – например, эксперименты на приматах.

Здесь как нельзя лучше подходят слова из стиха Ильи Чёрта – «Хана, человечки!».