Аномалия «всосёт» Землю: Межпространственный разлом Млечного Пути пожирает галактику – уфолог

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«Рукава» галактики на поверку оказались огромным галактическим пищеводом. Аномалия, подобно желудку, поглощает космическую материю и все содержимое. Земля – на очереди.

Космическое пространство непостоянно. Как по щелчку пальцев возникают планеты, звезды, галактики. Ученые пристально наблюдают за поведением темной материи и её содержимого. Последнее открытие заставляет задуматься не только о судьбе нашей планеты, но и о судьбе всего мироздания. В центре галактики специалисты обнаружили аномалию, которой там быть не должно.

Найденное нельзя назвать иначе, чем межпространственный разлом. Природа данного явления остается неизвестной, за исключением одного факта: обладая огромной гравитацией, он «всасывает» в себя все, что находится рядом. «Рукава» Млечного Пути – большое скопление звездных систем – также обладают ощутимым притяжением. Они год за годом притягивают к себе отдаленные космические объекты. Сами же «рукава» постоянно движутся к своему центру – аномалии.

Сначала ученые и уфологи предполагали, что оборудование зафиксировало небольшое аномальное явление в черной дыре, центре Млечного Пути. Однако, последующие исследования показали, что эта аномалия поглощает место своего рождения. Неведомая ранее сила, для которой черная дыра – лишь источник энергии.

Возможно, пришествие этой неведомой силы предсказывали земные пророки. Конец света, грядущий в мире, возможно неправильно трактовался ранее. Сейчас есть все основания говорить о буквальном конце света. Сила гравитации, не поддающаяся измерению, стягивает к себе все полотно вселенной, включая свет от миллионов звезд.

Небезызвестная Планета Х, Нибиру, по сравнению со всепожирающей сущностью кажется лишь ребенком, играющим в песочнице, отмечают уфологи. Никакие беды, катаклизмы и вторжения не идут в сравнение с вечной тьмой исчезающей вселенной.