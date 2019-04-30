Предсказания первооткрывателя Нибиру сбываются: Пришельцы возвращаются в Индию за священной реликвией

Сегодня, 20:51

Горящий НЛО заметили в ночном небе над Индией. Ануннаки хотят вернуть Камень Шивы, считают уфологи. Захария Ситчин считал, Планета Х сближается с Землёй спустя 3600 лет после первой «встречи».

Жители небольшого индийского городка стали свидетелями необычного явления. В ночном небе внезапно появился пылающий НЛО, который не спеша пролетел над толпой зевак. Согласно пророчеству первооткрывателя Нибиру Захара Ситчина, обитатели загадочной планеты возвращаются в Индию за священной реликвией, которую оставили здесь 3600 лет назад.



Американский писатель Ситчин первым предсказал, что Нибиру подходит к Земле один раз в 3600 лет. Конспирологи уверены, что священной реликвией аннунаков может быть камень, известный в индуизме как Шивалингам (камень Шивы). Этот камень, овальной формы, находится только в одной точке планеты, в индийской реке Нармаде. Канал History недавно посвятил выпуск программы Шивалингаму. Уфологи в эфире предположили, что этот камень может быть связан с высокими технологиями. Есть конспирологическое предположение, что этот камень своим происхождением обязан загадочной планете Нибиру. После столкновения её обитателей с древними землянами, камень каким-то образом оказался на нашей планете. Стоит отметить, что историки так и не нашли причину исчезновения цивилизации в долине реки Инд. Она существовала в 3000-х годах до нашей эры, обладала невероятными на то время знаниями, но в какой-то момент бесследно исчезла. Можно предположить, что её представителя не повезло столкнуться с высшим разумом Нибиру. Теперь предсказания Ситчина и прочих уфологов сбываются. Пришельцы снова возвращаются в Индию.