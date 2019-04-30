Сегодня, 20:30

Превращение стратегических ресурсов в бесполезную жижу - часть плана ануннаков по «убийству» мира.

Уфологи уже предупреждали, что Нибиру готовит против России танковую орду для защиты Марса. Фотодоказательства наличия военной техники были опубликованы пару недель назад на сайте всемирно известного эксперта Скотта Уоринга. Российские исследователи считают, что между появлением войск Нибиру и контрактом «Роскосмоса» и «Газпром нефти» на производство буровых установок есть прямая связь.

«Роскосмос» и «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве якобы ради добычи топлива на Марсе, а Нибиру намерена отстоять свою территорию, на правах первого, следует из предположения конспирологов. Известно, что в «Роскосмосе» уже согласились производить оборудование для добычи нефти, причем Рогозин признается, что перед инженерами поставлена задача, создать систему управления космическими аппаратами для разработки месторождений на других планетах. Так что неудивительно, что Планета Х решила выставить авангард на Марсе.

Вероятно, одних танков Нибиру показалось мало. «Транснефть» столкнулась с проблемой. На нефтепроводе «Дружба» произошла авария и покупатели топлива стали получать некачественную продукцию. В Беларусии уже пожаловались, что нефть содержит недопустимую хлорорганику. В «Транснефти» уверяю, что кто-то сделал это нарочно. Диверсанта пока не нашли, а уфологии считают, что найти его попросту невозможно - Нибиру портит российскую нефть, намекая, что контракт «Роскосмоса» и «Газпром нефти» следует пересмотреть с учетом интересов всех сторон.

Как ответит Роскосмос, пока не известно. Уфологи считают, что диверсанты с Нибиру будут и дальше портить имидж России, пока коммерческие структуры РФ не перестанут рассматривать космос как сырьевой придаток. Пока же «Транснефти» грозит ущерб в сумме 500 млн долл, во столько Белорусия оценила ущерб от «диверсии Нибиру».