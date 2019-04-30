Нибиру наступает: Пришельцы вывели из строя электронику на МКС перед захватом землян

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Из-за неполадок на орбитальном комплексе запуск ракеты Falcon 9 вновь пришлось отложить. Когда Планета Х ещё больше приблизится к Земле, все электроприборы сгорят от излучения инопланетного оружия, считают уфологи.

Недавний взрыв космического корабля Crew Dragon, принадлежащего компании SpaceX Илона Маска, сразу же привлёк внимание многих уфологов. Подрыв модуля произошёл из-за необъяснимой аномалии, так как эпицентр взрыва располагался далеко от топливных баков корабля, а позже над пусковой установкой специалисты заметили странное облако оранжевого цвета.

Исследователи глубокого космоса полагали, что пришельцы с Нибиру таким образом мешают колонизации Марса, о чём неустанно мечтает Маск. Сегодня же появились новости о том, что пуск ракеты Falcon 9 с массой грузов для МКС вновь отложили из-за загадочных неполадок. Уфологи сразу же принялись утверждать, что инопланетяне вновь повредили что-то из оборудования, но реальная причина, по которой ракета так и не стартовала, оказалась куда страшнее. Как выяснилось, проблема обнаружилась на борту орбитальной станции, где возникли сложности с распределением электричества. После появления столь серьёзных подробностей отдельные уфологи заявили, что пришельцы вывели из строя всю электронику на МКС перед непосредственным захватом землян, а сама Нибиру заметно ближе к Голубой планете, чем считалось ранее.

В последние несколько дней количество новостей о «планете-убийце» заметно поубавилось, ведь многие эксперты до этого рассказали о громадном поясе астероидов, который столкнулся с Нибиру и изменил её орбиту. Похоже, огромные размеры Планеты Х помогли ей минимизировать удар от космического «мусора», и она по-прежнему наступает, с каждым днём приближаясь к землянам всё ближе. Если приборы на МКС действительно вышли из строя из-за электромагнитного импульса, посланного инопланетянами, то вскоре Земля рискует лишиться всех средств связи, так как по мере приближения к Голубой планете оружие Нибиру будет действовать всё сильнее.