Смерть спустилась на Землю: У юго-восточных границ РФ засекли демона Нибиру

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Ангел гнева Азраил был замечен сразу после Пасхи. Очевидец запечатлел силуэт посланника Ада. Роскосмос и NASA не сумеют защитить Землю от инопланетных сущностей.

Конец света уже наступил, считают конспирологи. Тем, кому в это верится с трудом, они предлагают просто оглядеться вокруг. Во всем мире происходят жуткие вещи. И дело не в том, что на снимках космических аппаратов то и дело мелькают НЛО и странные существа, а Солнце то извергается столбами плазмы, то бьется в «розовой агонии». В городах России и других стран происходят необъяснимые климатические коллапсы.

Уфологи считают, что это влияние Нибиру, появление которой должно ускорить наступление конца света. И вот вчера, у юго-восточных границ РФ свидетели засекли в небе странное явление, которое более всего напоминает демона из ада или с Нибиру, что для многих экспертов являются словами схожими по значению, так как отождествляют вселенское зло. Глядя на снимок действительно можно подумать, что это сама Смерть спустилась на Землю.

Доказательства не заставили себя ждать. Вчера вдруг снежная буря накрыла Екатеринбург, Ижевск, Пермь, Нефтекамск, Нижнеудинск, Челябинск и другие города РФ, хотя до этого было +20°C. Причем синоптики о снегопадах ничего не знали. В то же время Индию и Китай заметает песком, Дальний Восток РФ охвачен огнем, в Тихом океане все трясется и извергается. И так происходить уже несколько месяцев с одной лишь разницей: стихийные бедствия становятся мощнее, продолжительнее и происходят все чаще.